Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не имеет отношения к недавним взрывам пейджеров и других устройств связи в Ливане. В интервью Sky News Герцог подчеркнул: «Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции».

Ливанское движение «Хезболла» ранее возложило ответственность за атаку на Израиль.

Во вторник и среду 37 человек погибли и более 3250 человек, включая женщин и детей, получили ранения в результате серии взрывов беспроводных коммуникационных устройств, включая пейджеры и рации двусторонней связи.

Многие страны осудили взрывы пейджеров и выразили солидарность с Ливаном, а международные правозащитные группы, в том числе Human Rights Watch, предупредили, что подобные атаки ставят под угрозу жизни мирных жителей и нарушают законы войны.

Израиль и «Хезболла» обменялись массированными ударами в ночь на воскресенье, что стало самой интенсивной эскалацией конфликта за последний год. Израильские ВВС нанесли удары по 290 целям на юге Ливана, в то время как «Хезболла» выпустила ракеты по северному Израилю.

Израильские военные сообщили о поражении тысяч ракетных установок «Хезболлы». В ответ на атаки «Хезболла» заявила об обстреле израильской авиабазы Рамат-Давид. Сирены воздушной тревоги звучали всю ночь в северных районах Израиля.

В результате обстрелов повреждены несколько зданий в Израиле, включая дом в Хайфе. Израильские власти закрыли школы и ограничили массовые собрания в северных регионах страны.