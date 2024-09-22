По меньшей мере один полицейский погиб, еще четверо получили ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.

Целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами, среди которых находился посол России в Пакистане Альберт Хорев. Взрыв произошел рядом с автомобилем сопровождения.

МИД Пакистана в свою очередь сообщил, что ехавшая впереди полицейская машина разведотряда подорвалась на самодельном взрывном устройстве, в результате чего один полицейский погиб.

Как отмечается, все дипломаты, включая российского посла, остались в безопасности и в настоящее время направляются в Исламабад.

Пресс-служба российского посольства ранее сообщила, что Альберт Хорев находился на севере Пакистана в составе делегации послов нескольких государств. Он принимал участие в Форуме развития туризма в долине Сват, организованном Торгово-промышленной палатой Пакистана.