ПОЛИТИКА
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В Пакистане атакован кортеж с российским послом
В результате подрыва самодельного взрывного устройства в пакистанском округе Сват погиб один полицейский, сопровождавший кортеж с иностранными дипломатами
В Пакистане атакован кортеж с российским послом
Посол России в Пакистане Альберт Хорев / Фото: МИД РФ / Others
22 сентября 2024 г.

По меньшей мере один полицейский погиб, еще четверо получили ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местную полицию.

Целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами, среди которых находился посол России в Пакистане Альберт Хорев. Взрыв произошел рядом с автомобилем сопровождения.

МИД Пакистана в свою очередь сообщил, что ехавшая впереди полицейская машина разведотряда подорвалась на самодельном взрывном устройстве, в результате чего один полицейский погиб.

Как отмечается, все дипломаты, включая российского посла, остались в безопасности и в настоящее время направляются в Исламабад.

Пресс-служба российского посольства ранее сообщила, что Альберт Хорев находился на севере Пакистана в составе делегации послов нескольких государств. Он принимал участие в Форуме развития туризма в долине Сват, организованном Торгово-промышленной палатой Пакистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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