Андрюс Кубилюс, который в этом году может занять новую должность комиссара по обороне ЕС, предложил план, согласно которому страны-члены Евросоюза должны накопить минимальные запасы боеприпасов и других военных ресурсов. Кубилюс считает, что это поможет подготовить оборонную промышленность ЕС к возможным военным угрозам и создать стабильный спрос на производство вооружений, пишет Financial Times.

По мнению Кубилюса, ЕС должен быть готов к нападению России в ближайшие несколько лет. Он предложил идею, схожую с системой резервов природного газа, когда страны Евросоюза хранят запасы и делятся ими с соседями в случае необходимости. Он призвал к созданию критериев военной безопасности для накопления артиллерийских снарядов и других необходимых материалов, таких как порох.

«Это создаст дополнительные гарантии безопасности для стран-членов ЕС и обеспечит постоянный спрос на продукцию, чего сейчас не хватает нашей оборонной промышленности», — заявил Кубилюс, добавив, что Британия, несмотря на выход из ЕС, продолжает оставаться частью Европы в вопросах безопасности.

С момента нападения России на Украину ЕС пытается нарастить производство вооружений, поскольку Украина вынуждена экономить снаряды и ракеты для отражения атак.

Финляндия является одной из немногих стран ЕС с большими запасами вооружений, тогда как в Германии в 2022 году сообщалось о нехватке боеприпасов, которых хватило бы лишь на два дня боевых действий.

Кубилюс подчеркнул, что не стремится дублировать роль НАТО, но отметил, что необходимо ускорить совместные действия ЕС в сфере обороны. В марте Евросоюз выделил 500 млн евро в рамках Акта в поддержку производства боеприпасов, чтобы увеличить выпуск до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Кубилюсу подготовить за 100 дней после вступления в должность белую книгу по оборонной стратегии ЕС. Она должна включать планы по созданию европейского воздушного щита и системы киберзащиты, а также предложение о совместных займах для финансирования оборонных нужд, против чего выступают Германия и Нидерланды.

Кубилюс также выразил намерение наладить сотрудничество с украинскими производителями оружия, отмечая важную роль беспилотников и ракет в современных военных конфликтах.