Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что группа делает все возможное, чтобы привлечь внимание к продолжающимся атакам на палестинских мирных жителей.

Хакан Фидан подчеркнул, что Контактная группа должна «мобилизовать все средства, чтобы остановить это безумие», имея в виду продолжающееся насилие в Газе. Он также отметил необходимость противостояния дезинформации, распространяемой произраильскими СМИ, которые «используют ложные нарративы для углубления оккупации».

Глава МИД добавил, что международное право находится на стороне контактной группы, и поблагодарил коллег за совместные усилия, благодаря которым Палестина получила место в Генеральной Ассамблее ООН.

По данным Минздрава сектора Газа, на 352-й день геноцида в осажденном эксклаве число погибших достигло 41 431 человека, 95 818 получили ранения.

За последние сутки израильские войска совершили 3 массовых убийства, в результате которых погибли 40 человек и 58 получили ранения.

Более 17 тыс. убитых — это дети. Почти 21 000 детей числятся пропавшими без вести.

Число журналистов, погибших в секторе Газа с 7 октября прошлого года, достигло 170.