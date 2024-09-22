Палата представителей США в четверг одобрила законопроект, который обозначает товары из незаконных израильских поселений на оккупированном Западном берегу как «изготовлено в Израиле». Этот закон, получивший название «Акт против маркировки BDS», закрепляет политику времен администрации Трампа, которая подрывает территориальные претензии палестинцев, признанные ООН, и поддерживает усилия Израиля по аннексии.

Законопроект, представленный конгрессвумен-республиканкой Клаудией Тенни из Нью-Йорка, был принят 231 голосом против 189, при поддержке 16 демократов. Он требует раздельной маркировки товаров с Западного берега и сектора Газа, отменяя признание их как единой территории.

Законопроект вызывает озабоченность у правозащитников, поскольку затрудняет бойкот товаров из незаконных израильских поселений. Оппоненты, включая конгрессвумен Рашиду Тлаиб, осудили законопроект как шаг к этническим чисткам.

«Голос за этот закон стирает существование палестинцев», — заявила Тлаиб.

Она подчеркнула, что законопроект имеет «дискриминационные последствия», и призвала конгрессменов проголосовать против.

Законопроект будет передан в финансовый комитет Сената на следующей неделе. Если он будет одобрен Сенатом, это усложнит усилия активистов, поддерживающих права палестинцев, и бойкот товаров из незаконных израильских поселений.