Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Албании Эди Рамой в Турецком доме в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно сообщению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул намерение продолжать работу по укреплению связей между Турцией и Албанией во всех сферах. Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Турции жестко раскритиковал действия Израиля. «Массовые убийства, совершаемые Израилем на палестинских территориях, особенно в Газе, наносят ущерб региональному и глобальному миру. Необходимо положить конец нарушениям прав человека и международного права», — заявил Эрдоган, согласно сообщению администрации.

Эрдоган призвал мировое сообщество к решительным действиям. «Если мировые державы будут действовать сообща, ориентируясь на мир, Израиль будет вынужден остановиться», — передает пресс-служба слова турецкого лидера.

Встреча прошла на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке и продолжающегося конфликта в секторе Газа, где, по данным Минздрава Газы, общее число жертв с 7 октября 2023 года достигло 41 431 человека, а количество раненых составило 95 818.