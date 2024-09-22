Конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» резко обострился за последнюю неделю. Стороны обменялись интенсивными ракетными ударами, что привело к жертвам и разрушениям.

В пятницу израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута унес жизни 45 человек, включая 16 членов «Хезболлы». Среди погибших — высокопоставленные командиры группировки Ибрагим Акиль и Ахмед Вахби.

В ответ «Хезболла» усилила обстрелы северных районов Израиля. По данным израильских военных, за ночь с субботы на воскресенье было выпущено около 150 ракет, крылатых ракет и беспилотников.

«Мы вступили в новую фазу, название которой — бессрочная битва расплаты», — заявил заместитель главы «Хезболлы» Наим Кассем.

Израиль также готовится к длительному противостоянию. Министр обороны Йоав Галант сообщил, что операции будут продолжаться до обеспечения безопасности эвакуированных граждан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сигнализировал, что еврейское государство намерено продолжить атаки. «В последние дни мы нанесли «Хезболле» серию ударов, которые она никогда не могла себе представить. Если «Хезболла» не поняла послание, я обещаю вам, она его поймет», — заявил он.

Эскалация на ливано-израильской границе происходит на фоне катастрофической ситуации в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения эксклава, за последние сутки в результате атак израильской армии погибли еще 40 палестинцев.

Общее число жертв с 7 октября 2023 года достигло 41 431 человека, а количество раненых составило 95 818. «Израильские силы убили 40 человек и ранили 58 в ходе трех массовых убийств семей за последние 24 часа», — сообщило министерство, добавив, что многие люди все еще остаются под завалами, так как спасатели не могут до них добраться.

Израиль продолжает военную операцию в Газе, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня. Действия Израиля в Газе привели к обвинениям в геноциде в Международном суде ООН.