В воскресенье Революционная гвардия Ирана сообщила о задержании 12 человек, обвиняемых в сотрудничестве с Израилем и планировании действий против безопасности страны. Аресты прошли в шести иранских провинциях, точная дата операции не сообщается.

«Поскольку сионистский режим [Израиль] и его западные покровители, прежде всего Соединенные Штаты, не достигли своих зловещих целей в отношении народов Газы и Ливана, теперь они стремятся распространить кризис на Иран с помощью серии запланированных действий против безопасности нашей страны», — говорится в заявлении Революционной гвардии Ирана.

Эти аресты происходят на фоне растущего давления на Иран и его союзников в регионе. Особенно тяжелый удар получила ливанская «Хезболла», которую часто называют «жемчужиной в короне» среди всех иранских прокси-группировок.

17-18 сентября произошел массовый взрыв пейджеров и раций у членов «Хезболлы» в Ливане, что привело к гибели не менее 37 человек и ранению около 3000. «Хезболла» обвинила в атаке Израиль.

Последовавший за этим израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута 20 сентября унес жизни еще 45 человек, включая 16 членов «Хезболлы» и двух высокопоставленных командиров группировки — Ибрагима Акиля и Ахмеда Вахби.

Сам Иран также сталкивается с атаками как на своей территории, так и по своим силам за рубежом. После израильского авиаудара по Дамаску 1 апреля погибли семь офицеров Революционной гвардии Ирана, включая двух генералов. В ответ 14 апреля Иран впервые нанес массированный удар по Израилю со своей территории, задействовав более 300 дронов и ракет.

Ситуация осложняется серией убийств высокопоставленных деятелей, так или иначе затрагивающих репутацию Ирана. В июле в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания, а ранее в Бейруте погибли командир «Хезболлы» Фуад Шукр и заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури.