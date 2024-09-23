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Обстрел Белгородской области: 15 раненых, двое в тяжелом состоянии
За последние сутки при обстрелах Белгородской области пострадали 15 человек, 13 из них госпитализированы, двое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Обстрел Белгородской области: 15 раненых, двое в тяжелом состоянии
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова / Others
23 сентября 2024 г.

В результате обстрелов Белгородской области за сутки были ранены 15 местных жителей, 13 из них были госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии и могут быть направлены на лечение в Москву. Среди раненых — глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.

Гладков также отметил, что не менее семи пострадавших — участники территориальной обороны, которые занимались восстановлением электроснабжения в селе Черемошное.

С начала полномасштабной войны против Украины российские приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов и ракет. Белгородская область, граничащая с Харьковской областью Украины, страдает больше других регионов.

По данным издания «7х7», с начала конфликта погибли не менее 243 жителей Белгородской области, а по всей России — не менее 346 человек. В середине августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации сначала регионального, а затем федерального уровня.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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