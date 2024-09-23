Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александр Вучич провели закрытую встречу в Турецком доме в Нью-Йорке 24 сентября. Встреча состоялась на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил укрепление связей между странами.

«Двусторонние отношения Турции с Сербией продолжают укрепляться во всех областях, и диверсификация и развитие сфер сотрудничества будут продолжаться с большей решимостью», — заявил глава государства.

Президент Турции подчеркнул важность продолжения диалога между Сербией и Косово. Он также затронул ситуацию в секторе Газа, назвав происходящее там «огромной человеческой трагедией» из-за израильской «агрессии». Эрдоган призвал международное сообщество «выступить единым голосом, чтобы остановить массовые убийства».

Турция рассматривает Сербию как важного партнера для стабильности региона и поддерживает ее интеграцию в Европейский союз. Двусторонние отношения между странами развиваются позитивно, особенно в торгово-экономической сфере. Напомним, что Совет сотрудничества высокого уровня Турция-Сербия был создан в 2017 году.