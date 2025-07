Президент Франции Эммануэль Макрон 22 сентября во время «Встречи ради мира» в Париже подчеркнул, что после завершения войны России против Украины Европе предстоит пересмотреть свои отношения с Россией. Он отметил необходимость создания новой формы организации Европы и формирования нового международного порядка.

«Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине», — сказал Макрон на мероприятии, организованном католическим сообществом Святого Эгидия.

Макрон добавил, что война России против Украины является самым большим вызовом нашего времени.

«Это (война России против Украины — прим. ред.), несомненно, самый большой вызов сегодняшнего дня, потому что наш сегодняшний порядок является неполным и несправедливым. Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел внутри себя тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминировать», — рассказал президент.

Ранее Макрон выразил желание продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на текущие обстоятельства. В подкасте Generation Do It Yourself он заявил, что верит в силу диалога и готов обсудить с Путиным важные вопросы, включая атомные электростанции. Макрон добавил, что в последние месяцы они не общались, но не исключил возможность будущих переговоров.