ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган: лоббисты не допустили мира в Украине
Президент Турции подчеркнул роль дипломатии в урегулировании конфликтов и раскритиковал глобальную систему безопасности
Президент Эрдоган: лоббисты не допустили мира в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Нью-Йорке / Others
23 сентября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями о конфликте в Украине и по другим международным вопросам на мероприятиях в Нью-Йорке. В ходе выступления на ужине, организованном Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC), и встрече с представителями международных аналитических центров, Эрдоган сделал акцент на необходимости дипломатического решения украинского конфликта.

«Война в Украине, которая вступает в свой третий год, угрожает региональной и глобальной стабильности. С первого дня мы подчеркиваем, что для достижения прочного мира в регионе необходимо отдавать приоритет дипломатии», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул усилия Турции в мирном процессе: «С начала войны мы прилагали и продолжаем прилагать усилия для установления справедливого мира. Переговоры в Стамбуле доказали успех активной роли Турции. Однако определенные лоббистские группы не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели».

Президент Турции также выразил критику в адрес глобальной системы безопасности, отметив ее неэффективность в решении международных конфликтов. Он заявил, что институты, призванные обеспечивать мир и безопасность, находятся в моральном упадке.

Кроме того, Эрдоган затронул вопросы региональной политики, отметив усилия Турции по установлению мира на Южном Кавказе, Балканах и Ближнем Востоке. Он также подчеркнул роль Турции в борьбе с терроризмом. «Наша борьба против таких террористических организаций, как PKK, PYD, YPG, ДАЕШ, FETÖ, ведется не только для безопасности Турции, но и для безопасности всего региона», — отметил глава государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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