В ночь на 23 сентября российские военные атаковали Запорожье, в результате чего ранены 17 человек, включая одного ребенка. Об этом сообщили местные власти.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о значительных разрушениях и пожаре в городе. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

«В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Поднялся пожар. На месте работают спасатели», — добавил он.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала о девяти пострадавших, включая одного ребенка. Жителей поврежденных домов эвакуировали.

По данным Национальной полиции Запорожской области, российские военные нанесли шесть ударов, вероятно управляемыми авиабомбами, по гражданской инфраструктуре города и района. В результате взрывов загорелись припаркованные автомобили, повреждены близлежащие жилые дома.

На местах происшествий продолжают работать полиция, взрывотехники, парамедики, спасатели и другие службы. Для поддержки пострадавших установлены палатки и развернут пункт несокрушимости, который функционирует круглосуточно, сообщил Иван Федоров.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.