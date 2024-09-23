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Польша обвинила Россию в «информационной атаке»
Военные Польши заявили, что Россия проводит «информационно-психологическую» операцию, чтобы вызвать страх и недоверие у населения на фоне наводнения в Центральной и Восточной Европе
Польша обвинила Россию в «информационной атаке»
Польские военные обвинили Россию в организации «информационно-психологической» операции / Фото: Reuters
23 сентября 2024 г.

Польские военные обвинили Россию в организации «информационно-психологической» операции, нацеленной на создание паники и подрыва доверия к государственным структурам на фоне сильного наводнения, обрушившегося на Центральную и Восточную Европу. Войска защиты киберпространства Польши заявили в соцсети Х, что Россия применяет тактику селективного отбора информации, чтобы вызвать у людей страх, беспомощность и недоверие к властям.

«В связи с наводнением на юго-западе Польши проводится информационно-психологическая операция, приписываемая Российской Федерации», — говорится в заявлении польских военных. Они утверждают, что российский «аппарат влияния» использует информацию, чтобы манипулировать эмоциями людей и ослабить доверие к польским структурам безопасности.

Военные призвали граждан тщательно проверять источники информации и с осторожностью относиться к контенту, который пытается вызвать эмоциональную реакцию.

Наводнение, вызванное штормом «Борис» в середине сентября, принесло разрушения в Австрии, Чехии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии. Особенно сильно пострадали Чехия и Польша, где местные чиновники оценивают ущерб инфраструктуре в 10 млрд долларов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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