Польские военные обвинили Россию в организации «информационно-психологической» операции, нацеленной на создание паники и подрыва доверия к государственным структурам на фоне сильного наводнения, обрушившегося на Центральную и Восточную Европу. Войска защиты киберпространства Польши заявили в соцсети Х, что Россия применяет тактику селективного отбора информации, чтобы вызвать у людей страх, беспомощность и недоверие к властям.

«В связи с наводнением на юго-западе Польши проводится информационно-психологическая операция, приписываемая Российской Федерации», — говорится в заявлении польских военных. Они утверждают, что российский «аппарат влияния» использует информацию, чтобы манипулировать эмоциями людей и ослабить доверие к польским структурам безопасности.

Военные призвали граждан тщательно проверять источники информации и с осторожностью относиться к контенту, который пытается вызвать эмоциональную реакцию.

Наводнение, вызванное штормом «Борис» в середине сентября, принесло разрушения в Австрии, Чехии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии. Особенно сильно пострадали Чехия и Польша, где местные чиновники оценивают ущерб инфраструктуре в 10 млрд долларов.