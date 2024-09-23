В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН 79) в Нью-Йорке состоялась встреча первой леди Турции Эмине Эрдоган с Джеффри Саксом, директор Центра ООН по устойчивому развитию ООН (SDSN). Встреча прошла в Турецком доме в Нью-Йорке.

Ключевыми темами обсуждения стали концепция «Ноль отходов» и ее потенциал для ускорения реализации целей устойчивого развития, поддержка проекта через глобальную сеть SDSN, объединяющую 2000 университетов в 150 странах, а также важность совместных усилий в мирной обстановке для глобального развития и более справедливого будущего.

По итогам встречи Джеффри Сакс подписал Декларацию доброй воли о глобальной приверженности концепции «Ноль отходов».

«Мы обменялись мнениями о потенциальном ускорении реализации целей устойчивого развития, которое обеспечит концепция «Ноль отходов». Мы согласны с тем, что глобальное развитие и более справедливое, инклюзивное будущее возможны только благодаря совместным усилиям в мирной обстановке», — прокомментировала встречу Эмине Эрдоган.

Первая леди также выразила благодарность г-ну Саксу «за подписание Декларации доброй воли о глобальной приверженности концепции «Ноль отходов» и за его поддержку в создании более чистого и пригодного для жизни мира».