ПОЛИТИКА
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Момент спасения палестинской девочки из-под обломков разрушенного Израилем дома
Палестинскую девочку спасли из-под обломков дома, разрушенного израильской бомбардировкой 21 сентября в оккупированном районе Зейтун в Газе. Безостановочные атаки Израиля на эксклав продолжаются без перерыва. Согласно данным местных органов здравоохранения, с 7 октября 2023 года погибло более 41 400 человек, в основном женщины и дети. #палестина #израиль #спасение #девочка #обломки #разрушения #бомбардировка
бтмьб / Others
23 сентября 2024 г.
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