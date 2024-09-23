Момент спасения палестинской девочки из-под обломков разрушенного Израилем дома

Палестинскую девочку спасли из-под обломков дома, разрушенного израильской бомбардировкой 21 сентября в оккупированном районе Зейтун в Газе. Безостановочные атаки Израиля на эксклав продолжаются без перерыва. Согласно данным местных органов здравоохранения, с 7 октября 2023 года погибло более 41 400 человек, в основном женщины и дети. #палестина #израиль #спасение #девочка #обломки #разрушения #бомбардировка