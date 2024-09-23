Начальник Генерального штаба Израиля Герци Халеви заявил, что Тель-Авив вернет перемещенных жителей израильского севера в их дома, для этого Израиль нарастит количество ударов по Ливану.

Халеви высоко оценил удар израильской армии по южному пригороду Бейрута 20 сентября, в результате которого были убиты около 20 высокопоставленных военачальников «Хезболлы», включая Ибрагима Акиля.

За минувшую неделю Израиль сместил фокус своей агрессии с Газы на Ливан, проведя 17 и 18 сентября диверсии с подрывом тысяч пейджеров и переносных раций членов «‎Хезболлы». 20 сентября Израиль нанес мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута. Общее число жертв израильских атак превышает 50 человек, включая детей.

В видеообращении, записанном на базе ВВС Израиля Тель-Ханоф в центральном Израиле, Халеви заявил, что убийство Акиля «потрясет» ливанскую группировку, и отмечает, что убитый военачальник «‎Хезболлы»‎ якобы «годами планировал оккупировать (израильскую область) Галилею, они несут ответственность за убийство многих израильтян, в том числе солдат, на протяжении многих лет».

Халеви подчеркнул: удар по Бейруту должен послать «четкий сигнал» «Хезболле» о том, что у Тель-Авива есть возможности «достать любого, кто угрожает гражданам Израиля».

«Цена, которую платит «Хезболла», возросла, наши атаки будут усиливаться», — пообещал глава израильского Генштаба. — «Мы безопасно вернем жителей в их дома, и если «Хезболла» еще этого не поняла, она получит еще один удар и еще один удар — пока организация не поймет».

Начальник Генштаба также предупредил, что у Израиля «есть еще много возможностей, которые мы еще не задействовали», и подчеркнул, что Тель-Авив находится «на очень высоком уровне готовности как в нападении, так и в обороне».

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем в ответ заявил, что движение вступило в новую фазу своей битвы с Израилем. Борьба с Израилем стала «бессрочной битвой расплаты», подчеркнул военачальник.