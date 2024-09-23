США обеспокоены тем, как быстро и интенсивно главные противники американского доминирования в мире — Россия, Китай, Иран, а также Северная Корея — объединили усилия. По данным агентства Bloomberg, неповиновение со стороны этих стран и откровенное противостояние политике США соответствует тенденции, которую внешние эксперты и, все чаще, официальные лица США видят как растущую угрозу всему Западу.

Уже несколько месяцев США требуют от Ирана не отправлять баллистические ракеты в Россию. Однако Тегеран, как считают американские политики, вопреки предупреждениям отправил партию ракет в начале сентября. В МИД Ирана и в Кремле отрицают эти поставки.

Аналогично США просили Китай не поставлять компоненты для военной техники, используемой в конфликте РФ и Украины. Однако Иран и Китай продолжают действовать вопреки предупреждениям Белого дома. Более того, США и их союзники обеспокоены тем, как быстро и интенсивно эти три страны, а также Северная Корея, углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию, несмотря на масштабные санкции.

Как пишет Bloomberg, пример Ирана, России и Китая сподвигает и другие страны идти наперекор американским угрозам. Так, в Венесуэле Николас Мадуро после победы на президентских выборах укрепляет свой курс, несмотря на противодействие со стороны США и ЕС.

Вашингтон и его союзников вытесняют с баз в Африке, в то время как Китай и Россия расширяют свое влияние в Сахеле. Пекин усилил активность в Южно-Китайском море, бросая вызов Тайваню, Филиппинам и другим американским союзникам в регионе.

«Влияние США ослабевает, и оно ослабевает быстро», — заявил Bloomberg Мартин Кимани, бывший постпред Кении в ООН и директор Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета.

На этой неделе в Нью-Йорке на Генассамблею ООН соберутся официальные лица блока БРИКС, которая в этом году будет представлена девятью странами — это Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, ОАЭ, Эфиопия, Иран и Египет.

Все больше стран подают заявки на вступление в группу, которая явно призывает к созданию альтернативного центра глобального влияния, чем вызывает все большее раздражение Вашингтона, отмечает Bloomberg.