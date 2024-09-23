«План победы», который президент Украины Владимир Зеленский собирается представить во время визита в США, включает долгосрочные гарантии поддержки от западных союзников, пишет британская газета The Sunday Times. Эти гарантии должны быть устойчивыми к возможным изменениям в американской администрации, включая гипотетическую победу Дональда Трампа на выборах.

Среди четырех основных пунктов плана ключевым является запрос на гарантии безопасности, аналогичные пятой статье договора о коллективной обороне НАТО. Еще один пункт — поддержка операций Вооруженных сил Украины на территории России, включая Курскую область. Также план включает гарантии поставок современного оружия и международную финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что план может предусматривать формальное приглашение Украине в НАТО и разрешение на использование западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Официально детали плана пока не опубликованы, но Зеленский заявлял, что один из пунктов будет актуален для послевоенного периода.

Источники The Sunday Times сообщают, что, несмотря на важность этих вопросов, президент США Джо Байден, скорее всего, публично не объявит о снятии запрета на использование американских дальнобойных ракет для ударов по России. Однако решение об этом может быть принято негласно, как ранее писала The Guardian.

Неясно, каким образом могут быть оформлены гарантии безопасности Украины, аналогичные участию в НАТО. Западные страны, включая США, неоднократно подчеркивали свое намерение избегать прямого вооруженного конфликта с Россией.

Зеленский прибыл в Нью-Йорк накануне и планирует выступить на Генассамблее ООН, а также встретиться с президентом США Джо Байденом, кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. В своем видеообращении по пути в США он подчеркнул, что этой осенью решается будущее войны.

В интервью The New Yorker Зеленский заявил, что отсутствие поддержки плана со стороны Байдена приведет к затягиванию войны и большим жертвам. В этом случае Украина будет вынуждена действовать по «плану Б».