Президента Турции горячо встретили в Нью-Йорке

Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмине Эрдоган тепло встретили в Нью-Йорке, куда президент Турции и первая леди приехали для участия в 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и различных встреч. Перед зданием Türkevi (Турецкий дом) Эрдогана с супругой приветствовали люди с турецкими флагами. Президент и первая леди поздоровались с ними и сфотографировались с желающими. #США #НьюЙорк #Турция #Эрдоган #прием #ТурецкийДом #Turkevi