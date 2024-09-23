ПОЛИТИКА
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Президента Турции горячо встретили в Нью-Йорке
Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмине Эрдоган тепло встретили в Нью-Йорке, куда президент Турции и первая леди приехали для участия в 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН и различных встреч. Перед зданием Türkevi (Турецкий дом) Эрдогана с супругой приветствовали люди с турецкими флагами. Президент и первая леди поздоровались с ними и сфотографировались с желающими. #США #НьюЙорк #Турция #Эрдоган #прием #ТурецкийДом #Turkevi
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23 сентября 2024 г.
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