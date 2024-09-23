Тель-Авив рассматривает план использования тактики осады против ХАМАС на севере сектора Газа, пишут израильские СМИ. По их данным, с таким предложением 22 сентября на заседании кабинета министров якобы выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

План, ранее предложенный отставными военачальниками, предполагает, что Израиль вновь объявит принудительную эвакуацию палестинского гражданского населения из северной части Газы. После этого израильские военные планируют объявить север закрытой военной зоной.

По оценкам израильских военных, на севере Газы остается около 5000 членов ХАМАС. Израиль планирует ввести блокаду севера, чтобы вынудить их сдаться. Армейское радио Израиля со ссылкой на источники сообщило, что Нетаньяху якобы заявил законодателям в парламентском комитете по иностранным делам и обороне, что военные страны всерьез рассматривают этот план.

По данным канала Kan, Нетаньяху якобы заявил, что план «имеет смысл» и что «это один из рассматриваемых вариантов, но есть и другие».

Тель-Авив столкнулся с резкой международной критикой из-за гуманитарного кризиса в Газе, вызванного тотальной блокадой сектора и ежедневными авиаударами Израиля по жилой инфраструктуре.

Большая часть 2,3 млн населения Газы была перемещена. По оценкам ООН, более 1,2 млн человек — половина населения эксклава до начала войны — в настоящее время теснятся в обозначенной «гуманитарной зоне‎» Аль-Маваси‎. Ее площадь составляет менее 15 % Газы и лишена необходимой инфраструктуры и услуг, отмечает ООН.

Израиль начал вторжение на север Газы в конце октября 2023 года, уже к 1 ноября военные страны объявили о принудительной эвакуации 1 млн жителей северной части эксклава. После этого Израиль ограничил гуманитарный доступ к северной части сектора Газа, где, по оценкам гуманитарных организаций, остается от 300 тыс. до 500 тыс. человек.