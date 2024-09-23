Новый опрос канала NBC News показал, что кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис опережает экс-президента Дональда Трампа на 5 пунктов в национальном масштабе. У Харрис 49% поддержки против 44% у Трампа.

Хотя результат находится в пределах погрешности опроса, издание отметило, что это все равно символизирует растущий уровень поддержки Харрис и переломный момент для демократов.

В июле 12% избирателей заявили, что не хотят голосовать ни за Трампа, ни за Байдена. Теперь это число снизилось до 7%.

По сравнению с предыдущим опросом, в котором Байден получил 43% поддержки, Харрис набрала обороты и приближается к 50-процентному порогу, в то время как Трамп потерял 1 процентный пункт поддержки.

Харрис значительно повысила свою популярность среди избирателей, особенно после дебатов в начале сентября.

С июля вице-президент набрала 16 пунктов популярности — это самый большой скачок среди всех американских политиков, передает NBC News, со времен президента Джорджа Буша.

Опрос показал, что некоторые республиканцы, голосовавшие за Трампа в 2016 и 2020 годах, выразили недовольство своим кандидатом, но все равно проголосовали за него. Это может означать, что результаты опросов Трампа не всегда отражают реальное положение дел.

Рост популярности Харрис на национальном уровне может быть связан с ее предвыборной кампанией в ключевых штатах. Опрос NBC News показал, что после президентских дебатов ее лидерство над Трампом в этих штатах немного увеличилось.

В июле Трамп незначительно опережал Байдена на 2 пункта в противостоянии один на один и на 3 пункта в расширенном голосовании. Результаты сентября — лучший результат Демократической партии в опросе с лета 2023 года.

В текущем противостоянии один на один Харрис имеет преимущество среди темнокожих избирателей (85% против 7%), избирателей в возрасте 18–34 лет (57% против 34%), женщин (58% против 37%), белых избирателей с высшим образованием (59% против 38%) и независимых (43% против 35%).