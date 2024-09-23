Президент Колумбии Густаво Петро раскритиковал молчание мировых СМИ по поводу израильского вторжения в Газу. Политик указал, что в Палестине происходит геноцид, который должен быть на передовицах всех мировых СМИ.

«Любой, кто защищает этот геноцид или молчит перед его лицом, уничтожил свою человечность», — заявил Петро.

Он также осудил штурм израильской армией бюро телеканала «Аль-Джазира» на оккупированном Западном берегу в Рамалле, в результате которого офис был закрыт на 45 дней. Израильские военные ворвались в офис канала 22 сентября, несмотря на то что здание находится на палестинской территории.

Заявление президента Колумбии прозвучало на следующий день после того, как специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт поставила под сомнение критику Петро израильского военного наступления в секторе Газа.

«Я не антисемит. Не путайте и уважайте. Я не антиеврей. Я верю в свободу вероисповедания, и если бы я родился в ту эпоху, я бы отдал свою жизнь в вооруженном сопротивлении нацистам. Но я верю в свободу, которую порождает международное право, свободу, которая была построена после того, как Гитлер был побежден американцами и Советами и всеми народами мира», — написал Петро в ответ американскому дипломату.

В ноябре прошлого года Колумбия одной из первых стран отозвала посла из Израиля, назвав израильское вторжение в Газу «‎резней и геноцидом»‎.

Президент Густаво Петро предупредил, что его страна разорвет дипломатические отношения, если израильские силы не прекратят нападения на гражданских лиц в секторе Газа.

«Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не можем там оставаться», — сказал Петро.

Он был одним из первых мировых лидеров, осудивших атаки израильской армии в секторе Газа как геноцид, совершенный Израилем против палестинского народа.