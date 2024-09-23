Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Шольца с небольшим отрывом опередила ультраправую «‎Альтернативу для Германии»‎ (АдГ) на земельных выборах в Бранденбурге 22 сентября. СДПГ получила 30,9%, а АдГ 29,2% голосов, что стало лучшим результатам для ультраправой партии в этом регионе с момента основания партии. Ультраправые укрепили свои позиции на 5,7 процентных пункта по сравнению с последними выборами в Бранденбурге в 2019 году.

СДПГ, которая управляет землей, окружающей столицу Берлин, смогла удержаться у власти благодаря харизме регионального главы Дитмара Войдке. Как пишет газета Zeit, Войдке специально попросил Шольца не приезжать в Бранденбург, чтобы не мешать своим антирейтингом продвижению партии.

Успех СДПГ в Бранденбурге может дать канцлеру небольшую передышку от внутрипартийных дискуссий о его пригодности снова стать кандидатом от партии на федеральных выборах, запланированных на следующий сентябрь, учитывая его непопулярность среди избирателей.

Однако маловероятно, что это даст ему или его партии значительный импульс, учитывая, что популярный Войдке показательно дистанцировался от Шольца во время кампании и активно критиковал политику федерального правительства.

Три четверти тех, кто проголосовал за СДПГ, сделали это не из убеждений, а скорее для того, чтобы дать отпор АдГ, согласно экзитполу, опубликованному телекомпанией ARD. Явка избирателей выросла до 73% с 61% на выборах 2019 года.

СДПГ набирает всего 15% на национальном уровне, по сравнению с 25,7%, которые она набрала на федеральных выборах 2021 года. Это меньше, чем у АдГ (около 20%) и оппозиционных консерваторов (32%).

Все три партии в идеологически разнородной коалиции Шольца в настоящее время набирают около 30% — это меньше, чем у консерваторов из бывшего блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС (ныне коалицию возглавляет ее давний сторонник Фридрих Мерц).

Голосование в Бранденбурге прошло спустя три недели после того, как АдГ победила в Тюрингии и серьезно укрепила свои позиции в Саксонии.