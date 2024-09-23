Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что некоторые западные государства намеренно используют Армению как инструмент для давления на Азербайджан, поставляя ей оружие и боеприпасы. Об этом он сказал на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва, подчеркнув, что Азербайджан усиливает свою обороноспособность из-за возможных провокаций со стороны Армении.

«Мы закрепляемся на условной границе, потому что от Армении в любой момент можно ожидать любой провокации. Армянская сторона массово вооружается, в то же время проводит военные учения с зарубежными странами, причем крупными державами. Западные страны поставляют в Армению оружие и боеприпасы», — заявил Алиев.

Он добавил, что эти страны не интересует армянский народ, для них это всего лишь инструмент для давления на Азербайджан: «Для них армянский народ – всего лишь инструмент, средство, чтобы держать Азербайджан под постоянным давлением, используя территорию Армении, создавать здесь источники угрозы для Азербайджана и других соседей Армении, и, таким образом, обеспечить собственные интересы».

Алиев также отметил значительный рост военной мощи Азербайджана после Второй Карабахской войны: «Мы значительно нарастили свою военную силу. Были созданы новые вооруженные соединения, а численность сил специального назначения увеличена в несколько раз».

Президент подчеркнул, что Азербайджан готов ответить на любую угрозу: «Боеспособность нашей армии растет, оснащение ее техникой обеспечивается и будет обеспечиваться на должном уровне. Армения и любая стоящая за ней страна должны знать, что с нами невозможно будет разговаривать языком шантажа и ультиматума».

Кроме того, Алиев заявил, что в Армении активизировались реваншистские силы, которые не могут смириться с результатами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции: «Хотя они на словах и говорят это, их дела, политика, шаги создают абсолютно противоположную картину. Об этом свидетельствует и формальное сохранение до сегодняшнего дня Минской группы, которая не носит никакого функционального значения».

Президент подчеркнул, что Азербайджан не позволит реваншистским силам или их покровителям дестабилизировать ситуацию в регионе и будет защищать свои интересы всеми необходимыми средствами.