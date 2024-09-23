Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью программе Full Measure на телеканале Sinclair Broadcast Group сказал, что не будет снова баллотироваться в президенты, если проиграет Камале Харрис на выборах в ноябре 2024 года.

«Нет. Я думаю, на этом будет все. Я совершенно не вижу [себя баллотирующимся снова]», — сказал 78-летний Трамп, добавив, что надеется на успешное выступление на выборах.

Ранее Трамп редко упоминал возможность поражения, уверенно заявляя о победе в своих речах и постах в соцсетях. Однако за последние несколько дней он дважды допустил возможность проигрыша.

В четверг на мероприятии Израильско-Американского Совета Трамп также отметил, что в случае поражения виной могут быть американские евреи.

«Они вообще понимают, что будет твориться, если я не выиграю эти выборы? И евреи будут иметь к этому очень большое отношение, потому что при 40 процентах [поддержки] это значит, что 60 процентов голосуют за врага!», — сказал Трамп.

Это заявление вызвало осуждение со стороны штаба Камалы Харрис и организаций, таких как Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига.

По данным опросов, Камала Харрис укрепила свои позиции. В последнем опросе CBS Харрис опережает Трампа с 52% против 48%. В колеблющихся штатах ее поддержка составила 51%, против 49% у Трампа, что является улучшением по сравнению с предыдущими результатами.