ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган на примере Украины подчеркнул роль дипломатии в урегулировании конфликтов
С первого дня войны в Украине мы подчеркиваем, что для достижения прочного мира в регионе необходимо отдавать приоритет дипломатии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на ужине, организованном Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC). #США #НьюЙорк #Турция #Эрдоган #дипломатия #Украина #TASC
бьывтаьб / Others
23 сентября 2024 г.
Истории
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