Руководство Революционной гвардии Ирана приказало своим членам прекратить использование средств связи после взрывов пейджеров участников движения «Хизбалла» в Ливане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в иранских службах безопасности.

По словам одного из источников, Революционная гвардия Ирана начала масштабную проверку всех электронных устройств, используемых членами организации. Большая часть этих устройств произведена в Иране или поставлена из Китая и России. В настоящее время силы гвардии используют мессенджеры со сквозным шифрованием для обеспечения безопасности связи.

Источники также сообщили, что иранские власти обеспокоены возможным проникновением агентов Израиля, в том числе завербованных иранцев. В Тегеран были отправлены образцы взорванных устройств для анализа. Кроме того, начато расследование в отношении нескольких членов Революционной гвардии, включая проверку их банковских счетов и истории поездок.

Средства связи, использовавшиеся «Хизбаллой», такие как пейджеры и рации, были взорваны в середине сентября. В результате атак погибли 39 человек, более трех тысяч получили ранения. Ливан и «Хизбалла» обвинили Израиль в этих нападениях, однако израильские власти отвергли эти обвинения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, которые «Хизбалла» приобрела за несколько месяцев до инцидента.