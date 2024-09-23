Генеральная Ассамблея ООН одобрила «Пакт будущего» — документ, направленный на объединение стран для решения ключевых проблем XXI века, таких как изменение климата, эскалация конфликтов, растущее неравенство и бедность.

Принятый на «Саммите ради будущего», созванном Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, документ призывает к действиям по обеспечению мира, безопасности и справедливого распределения технологий.

42-страничный документ призывает лидеров 193 стран-членов ООН воплотить свои обещания в реальные действия для изменения планеты и улучшения жизни будущих поколений. К Пакту прилагаются Глобальный цифровой договор, посвященный регулированию цифровых технологий, и Декларация о будущих поколениях, которая призывает страны защитить потомков от будущих бедствий.

Однако Россия, а также КНДР, Никарагуа, Сирия, Судан, Иран и Беларусь выступили против принятия документа.

«Никто не доволен этим пактом», – заявил российский представитель Сергей Вершинин и предложил внести в документ поправки. Вершинин утверждает, что пакт «представляет интересы Запада», и возразил против 25 положений документа, в том числе об обеспечении всеобщего доступа к сексуальному здоровью и репродуктивным правам.