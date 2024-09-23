Министерство здравоохранения Ливана сообщило о резком росте числа жертв в результате израильских авиаударов по южному и восточному Ливану. По последним данным, погибло 492 человек, среди которых 35 детей. Кроме того, 1645 человек получили ранения.

Министр здравоохранения Фирас Абиад отметил масштабное перемещение населения. «Израильские авиаудары вынудили тысячи людей бежать из южного Ливана, особенно из приграничных районов, на север», — заявил чиновник.

В ответ на ситуацию ливанские власти открыли школы и другие учреждения для размещения перемещенных лиц. Министр внутренних дел Бассам Мавлави поручил губернаторам содействовать массовой эвакуации из южных регионов.

Израильская армия сообщила, что за последние сутки нанесла удары по более чем 1100 объектам «Хезболлы» в Ливане. В ходе операции было совершено около 650 вылетов истребителей и применено свыше 1400 единиц различных боеприпасов.

Эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» происходит на фоне продолжающейся войны в секторе Газа, где, по сообщениям, погибло более 41400 человек с начала обострения конфликта 7 октября прошлого года.

Министр здравоохранения Фирас Абиад отметил масштабное перемещение населения. «Израильские авиаудары вынудили тысячи людей бежать из южного Ливана, особенно из приграничных районов, на север», — заявил чиновник.

В ответ на ситуацию ливанские власти открыли школы и другие учреждения для размещения перемещенных лиц. Министр внутренних дел Бассам Мавлави поручил губернаторам содействовать массовой эвакуации из южных регионов.

Эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» происходит на фоне продолжающейся войны в секторе Газа, где, по сообщениям, погибло более 41400 человек с начала обострения конфликта 7 октября прошлого года.

*** 20:04

Правительство Израиля объявило «особое положение в тылу» - чрезвычайное положение на всей территории Израиля до 30 сентября.

*** 19:00

В результате израильских ударов по южному Ливану в понедельник погибли по меньшей мере 274 человека, включая 21 ребенка и 39 женщин, еще 1024 человека получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад.

ВВС Израиля сообщили о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в южном Ливане и районе Бекаа. «На основе точных разведданных армия Израиля атаковала здания, где «Хезболла» прятала ракеты, снаряды, пусковые установки, беспилотные летательные аппараты и другую военную инфраструктуру», — заявили в армейской пресс-службе.

Прокомментировал атаки и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Я обещал, что мы изменим баланс безопасности, баланс сил на севере - именно это мы и делаем», — заявил он.

Представитель МИД Ирана Насер Канаани резко осудил действия Израиля. «Мы решительно осуждаем молчание и поддержку США и некоторых западных государств в отношении сионистского режима. Мы предостерегаем от продолжения преступлений этого режима против палестинцев и попыток распространить войну на весь регион. Новая авантюра сионистов будет иметь опасные последствия», — заявил Канаани.

Сообщается также об израильском ударе по южным пригородам Бейрута, предположительно нацеленном на высокопоставленного лидера «Хезболлы» Али Караки.

На фоне эскалации конфликта наблюдается рост цен на нефть, что отражает обеспокоенность инвесторов относительно стабильности поставок с Ближнего Востока.

*** 16:00

По меньшей мере 182 человека погибли и 727 получили ранения, в том числе женщины, дети и медицинский персонал, в результате израильских ударов по южному Ливану в понедельник, говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны.

*** 15:15

Израильская армия провела более 300 воздушных атак на юге и востоке Ливана, нацеленных на объекты движения «Хезболла». По официальному заявлению израильской армии, начальник Генерального штаба Герци Халеви лично одобрил проведение этих операций.

Атаки начались утром 23 сентября и охватили множество районов на юге и востоке Ливана. В социальных сетях появились видео, на которых видно, как над пораженными территориями поднимается густой дым.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате атак возросло до 100 человек, при этом более 400 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 50 погибших и более 300 пострадавших.

Эти удары стали частью двух отдельных воздушных операций, объявленных израильской армией в понедельник утром, направленных на конкретные районы Ливана. Удары привели к значительным разрушениям в населенных пунктах и деревнях на юге, сообщает ливанское государственное новостное агентство NNA.

Ранее начальник Генерального штаба Израиля Герци Халеви заявил, что Тель-Авив вернет перемещенных жителей израильского севера в их дома, для этого Израиль нарастит количество ударов по Ливану.

За минувшую неделю Израиль сместил фокус своей агрессии с Газы на Ливан, проведя 17 и 18 сентября диверсии с подрывом тысяч пейджеров и переносных раций членов «‎Хезболлы».