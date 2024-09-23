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Песков согласен с Макроном
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Макрона о необходимости «переосмысления» отношений с Россией в контексте меняющейся архитектуры безопасности Европы
Песков согласен с Макроном
Дмитрий Песков / Фото: Reuters / Others
23 сентября 2024 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона о необходимости «переосмысления» отношений с Россией в будущем. Макрон подчеркнул важность рассмотрения будущего Европы, выходящего за рамки ЕС и НАТО.

Песков отметил, что формирование новой системы международных отношений потребует значительных усилий и будет касаться России в части обеспечения ее интересов безопасности.

«Очевидно, что в связи с тем, что меняется стремительно архитектура безопасности Европы, предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений. Поэтому это в будущем потребует очень много усилий. И, конечно, это будет предметом особой озабоченности для нас — с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», — заявил Песков.

Ранее Макрон также охарактеризовал существующий мировой порядок как «неполноценный и несправедливый», призвав к построению нового, учитывающего современные проблемы, такие как климатический кризис и технологическую революцию.

Другие мировые лидеры, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена, также высказывались о необходимости создания нового мирового порядка, основанного на коллективных решениях и учете интересов всех участников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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