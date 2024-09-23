ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Украины Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании
400 человек спасают миллионы украинцев, сказал президент Украины Владимир Зеленский в знак благодарности сотрудникам армейского завода боеприпасов в Скрантоне, который он посетил накануне участия в 79-сессии Генеральной ассамблеи ООН. Этот оружейный завод в штате Пенсильвания изготавливает гаубичные снаряды для нужд украинской армии. #США #Пенсильвания #Скрантон #Зеленский #президент #Украина #завод #оружие #снаряды #гаубица
ьтиьти / Others
23 сентября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us