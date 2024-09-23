Президент Украины Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании

400 человек спасают миллионы украинцев, сказал президент Украины Владимир Зеленский в знак благодарности сотрудникам армейского завода боеприпасов в Скрантоне, который он посетил накануне участия в 79-сессии Генеральной ассамблеи ООН. Этот оружейный завод в штате Пенсильвания изготавливает гаубичные снаряды для нужд украинской армии. #США #Пенсильвания #Скрантон #Зеленский #президент #Украина #завод #оружие #снаряды #гаубица