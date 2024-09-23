Возвращение Бидзины

Главной новостью последних дней в Грузии стала публикация правящей партией «Грузинская мечта» части своего избирательного списка. Первым номером оказался олигарх Бидзина Иванишвили. Раньше он старался не подчеркивать свое участие в партийной жизни, предпочитая оставаться теневым лидером объединения.

Олигарх создал «Грузинскую мечту» в октябре 2011 года. По его словам, главной целью тогда было «выдворить с политической сцены Михаила Саакашвили». На выборах в 2012 году партия победила и миллиардер стал премьер-министром, однако потом оставил этот пост после избрания Георгия Маргвелашвили новым президентом. Тогда Иванишвили заявлял, что покидает большую политику «скорее всего навсегда».

Его возвращение может усилить позиции «Грузинской мечты» на выборах, которые пройдут 26 октября. В 2012 году список партии на выборах возглавлял футболист, будущий мэр Тбилиси Каха Каладзе, в 2016 и 2020 годах — занимавшие в то время пост премьеры Георгий Квирикашвили и Георгий Гахария.

Решение Иванишвили возглавить партийный список резко раскритиковала оппозиция. В «Грузинской мечте» пояснили, что оно связано с важностью нынешних выборов. По словам исполнительного секретаря партии Мамука Мдинарадзе, партия стремится получить не простое, а конституционное большинство для того, чтобы у страны была «гарантия мира, достоинства и процветания».

В эти дни внимание в стране приковано к еще одной политической новости — парламент Грузии во втором чтении одобрил закон о запрете ЛГБТ. Документ поддержали представители правящей партии, оппозиция пропустила заседание. Эта политическая инициатива включает в себя запрет однополых браков, запрет на пропаганду нетрадиционных отношений в школах, запрет на операции по смене пола и агитацию за смену пола.

С помощью такого закона «Грузинская мечта», очевидно, рассчитывает привлечь на свою сторону консервативную часть электората. В Брюсселе осудили эту инициативу, заявив, что это подрывает фундаментальные права человека. Помимо этого, в ЕС подчеркнули, что процесс евроинтеграции Грузии уже остановлен, также обсуждается отмена безвизового режима.

Изменения в голосовании

На фоне подготовки к выборам ЦИК страны сообщает, что ряд серьезных изменений претерпит процедура голосования. Теперь подтверждать свою личность граждане Грузии будут с помощью электронной верификации — сканирования паспорта на специальном устройстве, таким образом в прошлое уходят бумажные списки.

К тому же на этих выборах избиратели получат не два бюллетеня, а один, поскольку страна полностью перешла на пропорциональную систему, то есть теперь избирать будут без мажоритарных округов, лишь между партийными списками.

Помимо этого власти повысили проходной барьер для партий. Раньше было необходимо преодолеть 1%-ный барьер, теперь 5%-ный. Бюллетени теперь будут опускать в специальные электронные машины, что в свою очередь ускорит и упростит подсчет голосов.

Одновременно с этим следить за процедурой выборов будут иностранные наблюдатели от ОБСЕ. Своих представителей направили и США.

В целом обстановка накануне выборов в Грузии стала довольно напряженной. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе предупредил, что вечером 26 октября «оппозиция попытается устроить беспорядки». Он также сообщил, что рейтинг правящей партии составляет 60% и оппозиция понимает, что «не сможет прийти к власти мирным путем».

Представители власти добавили, что протесты, которые может организовать оппозиция во главе с партией бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», могут активно поддержать США и Евросоюз.

В оппозиции не отрицают, что собираются вывести своих сторонников на улицы после голосования, однако обещают, что эти акции будут исключительно мирными.

Вероятнее всего правящая партия получит большинство голосов. В стране наблюдается определенный экономический рост, государство смогло остаться в стороне от войны России в Украине. Консервативная часть общества одобряет последние инициативы властей, включая закон об иноагентах, наделение православия статусом государственной религии, запрет ЛГБТ-пропаганды.

В руках «Грузинской мечты» сосредоточены административные ресурсы. Так что грузинские эксперты предрекают партии от 45 до 50% голосов, так что до конституционного большинства она вряд ли дотянет, «Единому национальному движению» — в пределах 13-16% голосов. Другие партии скорее всего не смогут преодолеть 5%-ный барьер.

Оппозиция попробует оспорить результаты голосования, выводя протестующих на улицы. Однако, учитывая, что в Грузии институты власти выглядят довольно устойчивыми, митинги скорее всего быстро сойдут на нет.

Все гораздо сложнее

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе отметил, что предстоящие выборы в Грузии не определят внешнеполитическое направление Грузии.

«Такие заявления — скорее преувеличение. На самом деле на карту поставлено, появится ли в стране новая сила с новыми предложениями. В целом ожидается, что "Грузинская мечта" получит большинство в новом парламенте. Включение Бидзины Иванишвили в партийный список связано не с получением парламентской неприкосновенности, которая у него уже есть, а скорее с ответом на то, что западные коллеги и местная оппозиция превратили его в козла отпущения», — пояснил эксперт.

Он добавил, что даже если нынешнее правительство проиграет, хотя это и крайне маловероятно, Иванишвили все равно останется неприкасаемым, поскольку нет никаких оснований для каких-либо обвинений против него.

«Возглавив список, он намерен решительно победить оппозицию, что является ожидаемым результатом. Все статистические данные подтверждают это. Называть эти выборы решающими — преувеличение. Речь идет не о Бидзине Иванишвили или нынешнем правительстве. Это поверхностный анализ наших западных коллег», — добавил специалист.

По его словам, на Западе считают, что если оппозиция придет к власти, то она кардинально изменит все в сегодняшнем обществе.

«Этого не произойдет. «Грузинская мечта» глубоко укоренена в социальных процессах. Люди видят мир более сложным, чем просто Запад, Восток или Россия. «Грузинская мечта» хорошо это понимает и эффективно использует», — подытожил аналитик.