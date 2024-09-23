ПОЛИТИКА
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В Стамбуле выступили крымскотатарские вокалисты
В Стамбуле в рамках празднования 33-летия независимости Украины генеральным консульством было организовано мероприятие, на котором выступили украинские исполнители, в том числе крымскотатарские вокалисты Алие Хаджабадинова и Исмаил Курт-Умер. В эксклюзивном интервью TRT на русском они рассказали, как знакомят людей скрымскотатарской культурой и фольклором. #Турция #Стамбул #Украина #Крым #вокал #песни #исполнители
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23 сентября 2024 г.
Истории
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