Турецкие асы показали мастерство на авиашоу в Бельгии

Пилотажная группа F-16 ВВС Турции SOLOTURK выполнила эффектные трюки на авиашоу в Хехтель-Экселе, Бельгия. Мероприятие собрало около 250 тысяч зрителей. SOLOTURK также принял участие в строевом полете в рамках 50-летнего юбилея самолета F-16. Помимо Турции в представлении приняли участие команды из Бельгии, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Канады, Швеции, Швейцарии, Словении, Польши и Ирландии. В конце шоу турецкие пилоты провели автограф-сессию на стенде SOLOTURK. #Бельгия #ХехтельЭксель #SOLOTURK #авиашоу #F16 #асы #трюки #авиация #ВВСТурции