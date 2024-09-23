ПОЛИТИКА
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Турецкие асы показали мастерство на авиашоу в Бельгии
Пилотажная группа F-16 ВВС Турции SOLOTURK выполнила эффектные трюки на авиашоу в Хехтель-Экселе, Бельгия. Мероприятие собрало около 250 тысяч зрителей. SOLOTURK также принял участие в строевом полете в рамках 50-летнего юбилея самолета F-16. Помимо Турции в представлении приняли участие команды из Бельгии, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Канады, Швеции, Швейцарии, Словении, Польши и Ирландии. В конце шоу турецкие пилоты провели автограф-сессию на стенде SOLOTURK. #Бельгия #ХехтельЭксель #SOLOTURK #авиашоу #F16 #асы #трюки #авиация #ВВСТурции
бтмб / Others
23 сентября 2024 г.
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