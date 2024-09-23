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США наращивают присутствие на Ближнем Востоке
Пентагон отправляет дополнительные войска в регион на фоне эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой». Госдепартамент призывает американцев покинуть Ливан
США наращивают присутствие на Ближнем Востоке
Противоракетная система ПВО Израиля «Железный купол» активирована для перехвата ракет, запущенных из Ливана в сторону Израиля. Вид из города Хайфа / Фото: Reuters / Others
23 сентября 2024 г.

Пентагон объявил о направлении дополнительных войск на Ближний Восток в ответ на обострение конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане.

«В свете возросшей напряженности на Ближнем Востоке и из соображений предосторожности мы отправляем небольшое количество дополнительного военного персонала США для усиления наших сил, которые уже находятся в регионе», — заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Пэт Райдер подчеркнул опасность ситуации, заявив о потенциале «более широкого регионального конфликта».

Решение об эвакуации было принято после масштабных ударов Израиля по целям в Ливане, приведших к сотням жертв. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от гражданского населения Ливана покинуть территорию перед дальнейшими авиаударами.

Госдепартамент США призвал американских граждан покинуть Ливан. «В связи с непредсказуемым характером продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем и недавними взрывами по всему Ливану, включая Бейрут, посольство США настоятельно призывает граждан США покинуть Ливан, пока еще доступны коммерческие варианты», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Между тем министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с израильским коллегой, призывая к деэскалации.

По данным ливанских властей, в результате недавних израильских ударов погибли не менее 274 человек, включая 21 ребенка, и более тысячи получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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