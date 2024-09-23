Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом в Нью-Йорке во время своего визита на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. На встрече Эрдоган обвинил Израиль в совершении геноцида в секторе Газа и нарушении международного права.

«Израиль совершил геноцид в Газе. Администрация Нетаньяху не стесняется нарушать международное право и права человека. Они, заблуждаясь в отсутствии силы, способной их остановить, безрассудно планируют добавить новые массовые убийства к уже совершенным», — говорится в заявлении администрации турецкого лидера.

Эрдоган подчеркнул необходимость привлечения Израиля к ответственности и важность завершения дела о геноциде в МУС для сохранения доверия к международному праву, а также «чтобы виновные в геноциде получили заслуженное наказание».

Президент Турции также заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для сбора доказательств преступления геноцида.