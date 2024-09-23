Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением действий Израиля в Ливане, характеризуя их как попытку дестабилизировать весь регион.

«Атаки Израиля на Ливан являются новой попыткой Израиля втянуть весь регион в хаос. Страны, оказывающие безоговорочную поддержку Израилю, помогают Нетаньяху проливать кровь ради его политических интересов», — говорится в заявлении МИД.

Анкара призвала к немедленным действиям со стороны международного сообщества.

«Крайне необходимо, чтобы институты, ответственные за поддержание международного мира и безопасности, в первую очередь Совет Безопасности ООН, а также международное сообщество незамедлительно приняли необходимые меры», — гласит сообщение внешнеполитического ведомства.

Эти заявления прозвучали на фоне трагических событий в Ливане. По данным министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада, в результате израильских ударов по южному Ливану в понедельник погибли по меньшей мере 274 человека, в том числе 21 ребенок и 39 женщин. Еще 1024 человека получили ранения.