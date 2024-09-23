Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом аль-Сабахом в Турецком доме в Нью-Йорке в рамках визита для 79-й сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно сообщению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения и актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул намерение укреплять связи между странами: «Усилия по развитию отношений между Турцией и Кувейтом во многих областях, от экономики до оборонной промышленности, будут продолжаться с возрастающей интенсивностью».

Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

«Атаки Израиля на Палестину и Ливан представляют угрозу для региона. Чрезвычайно важно, чтобы весь мир, особенно исламский мир, усилил свои усилия по прекращению нарушений Израилем международного права и прав человека. Рано или поздно Израиль ответит перед законом за совершенные преступления», — заявил турецкий лидер.