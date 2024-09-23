ПОЛИТИКА
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Эрдоган: кто бы ни победил на выборах в США, мы продолжим наш диалог с Вашингтоном
Независимо от того, кто станет президентом в результате выборов, наш взгляд на Америку и диалог на высоком уровне не изменится, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время круглого стола с представителями аналитических центров в США. Президент дополнил, что при этом Турция продолжает сотрудничество с восточными соседями и политика страны продиктована интересами ее граждан. #США #НьюЙорк #Турция #Эрдоган #политика #выборыСША #сотрудничество
nmbnm / Others
23 сентября 2024 г.
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