Президент Украины Владимир Зеленский отправляется в Соединенные Штаты, чтобы представить «план победы» в войне с Россией. Визит состоится на фоне приближающихся президентских выборов в США, которые могут повлиять на поддержку Украины.

Зеленский планирует встретиться с президентом Джо Байденом и потенциальными кандидатами на пост президента — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Он также выступит на Генеральной Ассамблее ООН во вторник.

«План победы» предусматривает быстрые и конкретные шаги наших стратегических партнеров — с настоящего момента до конца декабря», — заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул важность западной поддержки для оказания психологического давления на Москву и возможного дипломатического завершения войны. Он также отметил, что план может послужить «мостом» ко второму саммиту мира под руководством Украины.

Визит Зеленского происходит в критический момент для Украины. Страна сталкивается с экономическими трудностями и готовится к сложной зиме из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Кроме того, Россия усилила атаки и продолжает наступление на востоке.

Украинский президент, вероятно, будет настаивать на долгосрочных гарантиях помощи и санкционировании дальних ударов по России. Однако Вашингтон пока не считает ослабление ограничений на такие удары переломным моментом на поле боя.

Несмотря на сложную ситуацию, Украина продолжает дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Планируется провести второй международный саммит мира, на который будет приглашена и Россия. Зеленский настаивает на своей инициативе как единственном жизнеспособном формате мирных переговоров, отвергая альтернативные варианты, такие как предложения Бразилии и Китая.

Однако страна сталкивается с серьезными экономическими вызовами, включая предстоящую тяжелую зиму из-за повреждений энергетической инфраструктуры и необходимость повышения налогов для финансирования армии. В этих условиях поддержка международных партнеров становится критически важной для Украины.