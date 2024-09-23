Израиль объявил о начале военной операции в Ливане, направленной против шиитской группировки «Хезболла». Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил о начале «упреждающей наступательной операции» 23 сентября.

«По сути, мы нацеливаемся на боевую инфраструктуру, которую «Хезболла» строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу в ближайшее время», — заявил Халеви.

Основной целью операции названо обеспечение безопасности израильтян, проживающих на севере страны. На территории Израиля введен режим чрезвычайной ситуации сроком на 48 часов с возможностью продления.

За последние 24 часа ВВС Израиля провели около 650 авиавылетов, атаковав более 1100 целей с использованием свыше 1400 единиц боеприпасов. Удары наносились по зданиям, транспортным средствам и местам хранения оружия.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибли 492 человека, включая 35 детей и как минимум 42 женщины, ранены 1645 человек. Один из ливанских чиновников заявил, что это самое большое количество погибших за день в Ливане со времен гражданской войны 1975-1990 годов.

Среди целей израильских ударов был высокопоставленный командир «Хезболлы» Али Караки. Однако, по сообщению движения, попытка его устранения провалилась.

Эта кампания может стать третьей войной Израиля в Ливане после конфликтов 1982 и 2006 годов. Эксперты предполагают, что одной из целей может быть создание буферной зоны к северу от израильской границы.

Прошедшая неделя оказалась особенно тяжелой для ливанского движения «Хезболла». Помимо сегодняшних масштабных ударов, организации был нанесен чувствительный удар. 17-18 сентября произошел массовый подрыв средств связи (пейджеров и раций) у членов «Хезболлы» в Ливане. Этот инцидент привел к гибели не менее 37 человек и ранению около 3000. «Хезболла» обвинила в этой атаке Израиль.

Вслед за этим, 20 сентября, израильский авиаудар по южному пригороду Бейрута унес жизни еще 45 человек, включая 16 членов «Хезболлы» и двух высокопоставленных командиров группировки — Ибрагима Акиля и Ахмеда Вахби. Эти события нанесли существенный ущерб репутации «Хезболлы» и усилили напряженность в регионе.