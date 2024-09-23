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Президент Эрдоган принял Шольца
Лидеры Турции и Германии встретились в Нью-Йорке, обсудив двусторонние отношения, ситуацию в Газе и перспективы вступления Турции в ЕС
Президент Эрдоган принял Шольца
Президент Эрдоган принял Олафа Шольца / Others
23 сентября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Турецком доме в Нью-Йорке на полях 79-й Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения, ситуацию в Палестине, особенно в секторе Газа, и перспективы вступления Турции в Европейский Союз.

Эрдоган подчеркнул глубину отношений между Турцией и Германией. «Турция и Германия являются двумя союзниками с глубокими отношениями и связями. Продолжается работа по развитию сотрудничества во всех областях, оценке и диверсификации возможностей. Турция готова к шагам, которые принесут пользу обеим странам», — передали слова турецкого лидера в Управлении коммуникаций.

Глава государства также акцентировал внимание на необходимости оживления процесса вступления Турции в ЕС, призвав Германию поддержать скорейшее решение визового вопроса.

Касаясь ситуации в Палестине, Эрдоган выразил жесткую позицию в отношении действий Израиля. «Израиль стремится расширить масштабы насилия и не считает предосудительным нарушение международного права и прав человека. Поддержка Израиля, особенно западными странами, привела к беспрецедентным массовым убийствам в Газе и сделала Израиль еще более безрассудным», — заявил турецкий президент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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