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Зеленский: Мы ближе к миру, чем многие думают
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины приближается к концу и призвал союзников продолжать укреплять украинскую армию для достижения мира
Зеленский: Мы ближе к миру, чем многие думают
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: AP
24 сентября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины ближе к завершению, чем многие предполагают. Об этом он сообщил в интервью телекомпании ABC в рамках своего визита в США. Полная версия интервью выйдет позже.

В выдержках из интервью, представленных телекомпанией в качестве анонса, Зеленский говорит, что его «план победы», который он представит президенту США Джо Байдену, заключается в усилении Украины.

«На мой взгляд, мы ближе к миру, чем многие думают. Мы ближе к концу войны», — заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с Россией, Зеленский заявил, что его мирный план не предполагает прямых переговоров с Москвой.

«Только с позиции силы мы сможем подтолкнуть Путина к миру посредством дипломатии», — добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский выступил на «Саммите ради будущего» в ООН, где поблагодарил страны за принятие «Пакта будущего» и рассказал о мирных усилиях Киева. Президент Украины также анонсировал подготовку ко второму международному саммиту мира, который может состояться до конца года.

25 сентября Владимир Зеленский выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у него запланированы встречи с представителями стран G7 и Глобального Юга.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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