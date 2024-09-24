Движение «Хезболла» сообщило о шести ракетных атаках на военные объекты на севере Израиля. В заявлении, опубликованном в Telegram, пресс-служба «Хезболлы» отметила, что три ракеты Fadi 1 и Fadi 2 поразили военный аэропорт Мегиддо, расположенный к западу от Афулы.

Кроме того, ракеты Fadi 2 были направлены на авиабазу Рамат Давид, а ракеты Fadi 1 поразили главную базу израильской армии в регионе — Амос. Также был атакован завод по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон, находящийся примерно в 60 км от ливанской границы.

В своем заявлении «Хезболла» отметила, что эти атаки были осуществлены в поддержку палестинцев в Газе и для защиты народа Ливана.

Ранее израильские СМИ сообщали о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах Назарет, Афула и других населенных пунктах на севере Израиля в ответ на ракетные удары из Ливана. По данным израильской армии, «Хезболла» выпустила около 20 ракет, часть из которых была перехвачена, а остальные упали на открытые территории.

С утра 23 сентября израильская армия осуществила сотни воздушных атак на южные районы Ливана, а также в районах Бекаа и Баалбек. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате атак погибли 492 человека, в том числе 35 детей и 58 женщин, а 1645 человек получили ранения.

Из-за продолжающихся боевых действий жители южных регионов Ливана массово мигрируют в Бейрут и на север страны. Министерство образования Ливана объявило о приостановке учебного процесса. Школы в южных районах будут использоваться для размещения перемещенных лиц.