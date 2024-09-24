Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за «русофобию» за границей. В документе под русофобией понимается дискриминация российских граждан иностранными должностными лицами или публичные призывы к ней.

Законопроект предусматривает возможность заочного осуждения иностранных граждан российскими судами без их присутствия. Однако в правительстве высказали замечания относительно предложенного наказания, которое предполагает запрет для виновных занимать определенные должности или заниматься деятельностью на территории России. В Кабмине отметили, что это будет сложно реализовать, так как наказание касается людей, проживающих за границей.

Ранее предложение о введении ответственности за русофобию обсуждалось в конце прошлого года, и оно было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Законопроект касается дискриминации российских граждан и резидентов за пределами России, но не распространяется на действия на территории страны. В тексте проекта не уточняется, что именно может считаться дискриминацией.

Законопроект подготовлен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил об «отмене русской культуры» на Западе.