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Иностранцев накажут за «русофобию»
Правительство России поддержало предложение ввести уголовную ответственность за дискриминацию российских граждан за рубежом, включая возможность заочных судебных разбирательств
Иностранцев накажут за «русофобию»
Законопроект предусматривает возможность заочного осуждения иностранных граждан российскими судами без их присутствия / Фото: Reuters
24 сентября 2024 г.

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за «русофобию» за границей. В документе под русофобией понимается дискриминация российских граждан иностранными должностными лицами или публичные призывы к ней.

Законопроект предусматривает возможность заочного осуждения иностранных граждан российскими судами без их присутствия. Однако в правительстве высказали замечания относительно предложенного наказания, которое предполагает запрет для виновных занимать определенные должности или заниматься деятельностью на территории России. В Кабмине отметили, что это будет сложно реализовать, так как наказание касается людей, проживающих за границей.

Ранее предложение о введении ответственности за русофобию обсуждалось в конце прошлого года, и оно было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Законопроект касается дискриминации российских граждан и резидентов за пределами России, но не распространяется на действия на территории страны. В тексте проекта не уточняется, что именно может считаться дискриминацией.

Законопроект подготовлен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил об «отмене русской культуры» на Западе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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