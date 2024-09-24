Из рабочего в преступники

Под термином «нелегальный мигрант» подразумевают человека, который пересек границу в неположенном месте, подделал документы, не продлил регистрацию или как-либо еще нарушил правила въезда или пребывания в государстве. В настоящее время, по подсчетам МВД России, в стране находятся около 630 тыс. таких людей.

В РФ им намерены запретить заключать браки и разводиться, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, отправлять детей в детские сады и школы. В силовом ведомстве уже занялись созданием специальной базы данных иностранцев с просроченными либо аннулированными миграционными документами.

Абсолютное большинство людей, желающих работать в России, приезжает в страну официально. Никто ночью забор не перелазит. Получение статуса нелегала зачастую связано с запутанными административными нормами, которые к тому же не переведены на языки стран исхода иностранцев.

«Стать нелегалом в России очень легко, — говорит TRT на русском руководительница калужского отделения движения «За права человека» Татьяна Котляр. — Допустим, человек намерен проживать в стране на основании трудового патента, и ему нужно встать на миграционный учет. Делает это не сам приезжий, а собственник квартиры. Хозяин недвижимости идет подавать заявление, а его не принимают. Вот просто не принимают и все. Без объяснения причин».

Инициатива нарушает немало российских законов и может ущемлять в правах самих граждан, указывает Котляр: «Запрет на вступление в брак и развод явно не способствует реализации интересов второй стороны — обладателя красного паспорта. Кроме того в Конституции РФ прописано, что образование в стране не только бесплатное, но и обязательное. А следовательно, за нарушения родителя государство наказывает его детей».

Тут скрывается и другая проблема. Например, иностранец проживает в России, официально работает и имеет семью. И если внезапно по какой-то причине ему аннулируют разрешение на временное пребывание, то он мгновенно оказывается в реестре МВД со всеми вытекающими последствиями. РВП можно вернуть через суд, но процесс может затянуться на год.

Откуда растут корни мигрантофобии

Инициатива МВД — не единственная. Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают отбирать паспорт у людей, получивших российское гражданство, за сексуальное насилие. Партия ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий лишать иностранцев ВНЖ или РВП за любые правонарушения, независимо от степени их тяжести. В КПРФ требуют провести ревизию всех диаспор.

Положение мигрантов всегда было в России довольно шатким, а после теракта в «Крокус Сити» жизнь в стране стала еще сложнее. Регулярные рейды и облавы, людей все чаще стали разворачивать на границе, появились запреты на определенные профессии. Таджикистанские мигранты в России рассказывают журналистам о возрастающей к ним враждебности и о том, что они стараются скрыть свою национальность, опасаясь преследований.

Ксенофобия в современном российском обществе начала разгораться в начале 2000-х годов, говорит TRT на русском приглашенный исследователь Центра восточных исследований Тартуского университета Борис Долгин. Как ни парадоксально, но ее символом отчасти стал государственный праздник День народного единства 4 ноября.

«Эта дата также связана с другим событием — освобождением Москвы от поляков. То есть повод для единства – это объединение для борьбы с чужаками. Примерно тогда же начала активно развиваться концепция русского мира со своими особенностями. Замечу, что и русские марши начались примерно тогда же. И даже партия «Родина» прошла в Госдуму, играя на антимигрантской риторике».

С тех пор прошло немало времени, и ситуация неоднократно менялась: острые межэтнические или межконфессиональные возгорания засыпались песком. Но в нужные моменты антимигрантская риторика или борьба с чем-то чужим становилась хорошим способом отвести «грозу» от руководства страны, говорит Долгин.

«Мигранты — очень понятный для населения адресат нелюбви. Ситуация внутри страны становится все более экономически и социально нестабильной, многое раздражает, и на кого-то нужно выплескивать негативные эмоции. Для власти, разумеется, лучше, чтобы выплескивали на кого-то чужого, а не на нее», — отмечает собеседник агентства.

Удар по экономике

Последствия оттока из России мигрантов достаточно просты, и они проявляются уже второй год, говорит TRT на русском финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Это и отсутствие персонала на линейных позициях, серьезный рост зарплат и необходимость искать альтернативные решения в виде автоматизации ряда процессов. Все это серьезно бьет по себестоимости продукции.

«Последние данные по росту зарплат открыто говорят о том, что у предпринимателей уже сейчас встает дилемма: сокращать прибыль, терять в качестве продукта или уходить в серую зону с зарплатами в «конвертах». Так что рост зарплат, о котором трубят из каждого утюга, имеет свои последствия», — говорит Кричевский.

Наибольшие проблемы из-за оттока мигрантов испытывает строительная сфера. Профильные специалисты, равно как и толковые разнорабочие, сегодня буквально на вес золота. Ситуация затрагивает общепит, где нехватка сотрудников иногда доводит собственников до паники. А также ЖКУ — в прошлом году зимой в Москве банально некому было убирать улицы от снега.

«Это три самые пострадавшие отрасли, но в других сферах все ненамного лучше, особенно в контексте ужесточения контроля за мигрантами», — подчеркнул Кричевский.

Альтернатива мигрантам вряд ли найдется, продолжает собеседник агентства: «Россияне могут заменить их только в случае приличной оплаты труда. Годами формировался стереотип, что линейные и стартовые позиции — это работа, куда идут либо маргиналы, либо трудовые мигранты. Перебороть его можно только с помощью хороших условий труда. Так что это довольно сложный вопрос, но в перспективе он может быть решен за счет внутренних ресурсов, развития ИИ и автоматизации ряда базовых процессов на производствах».

В то же время, как отмечает Долгин, сегодня нет оснований полагать, что экономические и социальные проблемы в стране снизятся. И в конечном итоге может дойти до попытки организовать контролируемые миграционные потоки. Это такие условия, в которых будет понятно, кто и куда завозится, где эти люди живут и в каком семейном составе. «Это ситуация не личного выбора мигранта или работодателя, — отмечает он. — А ситуация своего рода лагерей».

По его словам, если граждане Центральной Азии откажутся приезжать в подобные условия, то нехватку мигрантов могут восполнить более лояльными. Например, жителями Северной Кореи.