В связи с обострением ситуации в Ливане после израильских атак 14 международных авиакомпаний приостановили полеты в страну. Среди них Lufthansa, Kuwait Airways, Saudi Arabian Airlines, Swissair, Air France и Transavia.

Президент Ассоциации туристических агентств Ливана Жан Аббуд сообщил о значительном снижении авиатрафика в Международном аэропорту Рафика Харири в Бейруте. «Пассажиропоток в аэропорту снизился на 30-40%», — сообщил Аббуд. Он также отметил, что Middle East Airlines организовала дополнительные рейсы для компенсации отмененных рейсов.

Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили завтрашние рейсы Стамбул-Бейрут. Иордания приостановила полеты в Бейрут «до дальнейшего уведомления».

Ситуация в Ливане остается напряженной. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате вчерашних израильских атак погибли 492 человека, 1645 получили ранения. Продолжается эвакуация населения из южных регионов страны в Бейрут и северные районы.

Министерство образования Ливана объявило о приостановке обучения. Школы временно используются для размещения граждан, перемещенных в результате израильских атак.