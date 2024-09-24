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Рухнул авиационный пассажиропоток с Ливаном
Из-за израильских атак 14 авиакомпаний приостановили полеты в Бейрут. Пассажиропоток в аэропорту снизился на 30-40%
Рухнул авиационный пассажиропоток с Ливаном
Самолет ливанской авиакомпании Middle East Airlines стоит на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Рафика Харири / Фото: Reuters / Others
24 сентября 2024 г.

В связи с обострением ситуации в Ливане после израильских атак 14 международных авиакомпаний приостановили полеты в страну. Среди них Lufthansa, Kuwait Airways, Saudi Arabian Airlines, Swissair, Air France и Transavia.

Президент Ассоциации туристических агентств Ливана Жан Аббуд сообщил о значительном снижении авиатрафика в Международном аэропорту Рафика Харири в Бейруте. «Пассажиропоток в аэропорту снизился на 30-40%», — сообщил Аббуд. Он также отметил, что Middle East Airlines организовала дополнительные рейсы для компенсации отмененных рейсов.

Turkish Airlines и Pegasus Airlines отменили завтрашние рейсы Стамбул-Бейрут. Иордания приостановила полеты в Бейрут «до дальнейшего уведомления».

Ситуация в Ливане остается напряженной. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате вчерашних израильских атак погибли 492 человека, 1645 получили ранения. Продолжается эвакуация населения из южных регионов страны в Бейрут и северные районы.

Министерство образования Ливана объявило о приостановке обучения. Школы временно используются для размещения граждан, перемещенных в результате израильских атак.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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