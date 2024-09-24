Министерство торговли США 23 сентября предложило запретить китайское программное обеспечение (ПО) и запчасти для автомобилей со встроенным подключением к интернету. Фактически это означает запрет на продажу китайских автомобилей на рынке США.

Это решение было принято в свете опасений администрации Байдена о том, что китайские компании могут собирать данные об американских водителях и инфраструктуре. Кроме того, в Белом доме опасаются, что иностранные противники Вашингтона могут удаленно манипулировать подключенными автомобилями на дорогах США.

Еще в феврале Байден поручил провести расследование, чтобы определить, представляют ли подключенные к интернету китайские автомобили угрозу безопасности для американцев.

Запрет не ограничится Китаем — Минторг предлагает ввести аналогичные меры и против российского ПО и аппаратных средств.

Как пишет газета Financial Times (FT), в настоящее время на дорогах США не так много китайских или российских автомобилей. Запрет от Минторга направлен на нейтрализацию любой угрозы национальной безопасности, которую автомобили из КНР или РФ могут представлять в будущем.

Министр торговли Джина Раймондо отметила: в Европе китайские автомобили быстро заполонили рынок, и это служит «предостерегающим примером». Она заявила, что администрация не будет ждать, пока китайские автомобили станут широко распространенными в США, так как они представляют значительную угрозу.

Администрация Байдена разработает окончательное правило после 30-дневного периода общественного обсуждения и планирует опубликовать его до ухода президента со своего поста.

Запреты на программное обеспечение вступят в силу в 2027 модельном году, а запреты на аппаратные средства — в январе 2029 или 2030 года.

Министерство торговли также рассматривает возможность принятия аналогичных мер в других отраслях, таких как дроны или облачная инфраструктура.