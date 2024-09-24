Израиль наносит удары по сектору Газа, в то время как проливные дожди усугубляют страдания перемещенных палестинцев, затопляя палаточные лагеря перемещенных жителей.

В результате двух ударов израильских сил по центру Газы 23 сентября погибли по меньшей мере 10 палестинцев, в том числе четверо детей, сообщили в Минздраве сектора. По меньшей мере пять палестинцев были убиты в школе, где укрывались перемещенные палестинцы в Нусейрате — одном из восьми исторических лагерей беженцев в секторе Газа. Израильские военные заявили, что они нанесли удар по командному центру ХАМАС. Однако в палестинском движении отрицают это и подчеркивают, что в школе укрывались исключительно мирные жители — женщины и дети.

В результате авиаудара Израиля по дому в городе Дейр-эль-Балах погибли женщина и четверо детей, сообщили медики.

Проливные дожди создали дополнительные проблемы перемещенным жителям сектора Газа: ливни затопили палатки, некоторые из них смыло в море. Некоторые жители сектора ставили на землю ведра с водой, чтобы запастись питьевой водой. Другие рыли траншеи, чтобы отвести воду от своих палаток. Цены на новые палатки и полиэтиленовую пленку для предотвращения протечек резко выросли.

Ахмед Аль-Бурай, житель палаточного лагеря в зоне Аль-Маваси, в беседе с агентством Reuters заявил, что люди делали свои палатки из использованных мешков из-под муки, изношенной одежды и нейлоновых сумок. Как только пошел дождь, вода и ветер унесли многие палатки и затопили другие.

«Все утонуло: одеяла, еда и люди всего за несколько часов дождя. Большинство перемещенных лиц не могут позволить себе палатки и полиэтиленовую пленку», — отметил Бурай.

По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), необходимы дополнительные убежища и припасы, чтобы помочь людям пережить предстоящую зиму.

«С наступлением осени пластика и ткани недостаточно, чтобы защитить людей от дождя и холода», — подчеркнуло агентство.